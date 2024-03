Santé- Gestion des Ressources Humaines : Marie Khemesse Ngom Ndiaye lance la plateforme MIRSAS

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a procédé, ce vendredi 15 mars 2024, à la cérémonie de lancement de la plateforme de mobilité du personnel de ladite ministère. Sous la présence du représentant de l’organisation mondiale de la santé(l’OMS), la ministre a remercié tous ceux qui sont venus assister au lancement de la plateforme digitale de la mobilité du personnel de la santé et de l’action sociale dénommée « Management intégré des ressources humaines de la Santé et de l’action sociale » (MIRSAS).



A cet effet, elle indique que la direction des ressources humaines du MSAS a développé un important outil de gestion dont la finalité est d’assurer une gestion efficiente de la mobilité des personnels de santé et d’action sociale. Cela fait suite à un échange d’expériences avec les services du Ministère de l’Education nationale. Selon elle, une fois que cette plateforme sera mise en place, elle contribuera à une répartition plus équitable du personnel.



Au-delà, la plateforme MIRSAS, bras technique du mouvement national du personnel comporte plusieurs fonctionnalités telles que le Miroir National. Ce miroir est publié à la suite d’une succession d’étapes allant de la déclaration des postes susceptibles d’être vacants à la correction des pré- miroirs. En sus, cette plateforme hébergée à Sénégal Numérique (SENUM-SA) va veiller sur la sécurité et la confidentialité des données.



Mais aussi, l’utilisation de cette nouvelle plateforme aura un impact tangible sur la gestion des ressources humaines car elle va participer à une économie de temps et de ressources mais surtout à la transparence dans l’attribution des postes d’affectation. Tout compte fait, le ministre de la Santé a appelé tous les personnels de santé et d’action sociale à faire de cet outil un cadre de référence dans le domaine des ressources humaines.