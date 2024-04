Sanou (Goudomp) : Les populations construisent un collège pour lutter contre la déscolarisation...

Les populations du village de Sanou dans le département de Goudomp (Sédhiou) ont décidé de construire un collège pour lutter contre la déscolarisation. C'est dans un élan communautaire que cet établissement est en train d'être mis sur pied pour aussi alléger les souffrances des enfants et leur donner la chance de réussir. Il faut rappeler que les élèves du village de Sanou et environs font 14 kilomètres par jour (aller/retour) pour aller étudier au village de Sathioum. Voyant cette difficile situation des enfants entraînant un taux élevé d'abandon scolaire à cause de la distance, une dizaine de villages se sont mobilisés pour matérialiser le concept "enseignement de proximité" en construisant sur fonds propres un collège.

En attendant la réponse des autorités (dossier en cours), les Villageois continuent la construction du CEM. Ainsi, la diaspora a mis la main à la pâte à l'image de Toulou Mané vivant en Suisse. En ce sens, les populations appellent toutes les bonnes volontés de près ou de loin à participer aux travaux pour le bonheur des enfants.