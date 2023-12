Sanctions : La Ligue Pro annule les défaites par forfait de Génération Foot et Diambars

Les Procès-verbaux 4 et 5 de la Commission de discipline avaient initialement imposé à Génération Foot et Diambars une défaite par forfait de 3-0, ainsi qu'une amende de 400 000 francs FCFA, pour leurs rencontres de la 2ème journée contre l'US Gorée et la SONACOS, respectivement. Cependant, la Commission de recours a révoqué ces décisions publiées le lundi 23 novembre 2023.

Par conséquent, la Commission de recours a ordonné la reprogrammation des rencontres Génération Foot vs US Gorée et Diambars vs SONACOS prévues pour la 2ème journée de la Ligue 1. Par ailleurs, ladite commission de recours confirme toutes les dispositions de la décision mentionnée dans le PV n°6 du 17 novembre 2023. Pour rappel, ce PV n°6 avait infligé à Génération Foot une défaite par forfait de 3-0 contre Jamono Fatick et une amende de 400.000 FCFA.