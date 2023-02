Samsung Sénégal a dévoilé ce 1er février les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23. Ces nouveaux smartphones marquent une nouvelle ère de l’expérience ultime Samsung en matière de téléphone haut de gamme.

Les nouvelles innovations de la série Galaxy S23 sont intégrées dans un design saisissant qui fait progresser l’engagement de Samsung en matière de durabilité en utilisant plus de matériaux recyclés que n’importe quel autre smartphone Galaxy.







Un appareil photo qui offre un contrôle créatif étendu et le plus grand nombre de mégapixels, de jour comme de nuit







Le Galaxy S23 Ultra offre le système de caméra le plus avancé, adapté à presque toutes les conditions d’éclairage et conçu pour restituer des détails incroyables. Les nouvelles capacités de Nightography transforment la façon dont la série Galaxy S optimise les photos et les vidéos dans un large éventail de conditions ambiantes. Qu’il s’agisse de filmer votre chanson préférée lors d’un concert, de prendre un selfie ou de prendre une photo de groupe avec des amis lors d’un dîner, les images et les vidéos sont nettes, quelle que soit la scène.







Pour la première fois dans la gamme Galaxy S, le nouveau téléphone de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, est équipé d’un capteur d’images de 200 Mégapixels (Mpx) Adaptative Pixel qui permet de capturer plus facilement des moments inédits avec une précision incroyable. L’application Expert RAW, disponible exclusivement sur le Galaxy, vous permet de prendre des photos RAW ou JPEG et de les retoucher sans avoir à transporter un appareil photo encombrant. L’application permet également de prendre des photos à exposition multiple, ou des images claires de la Voie lactée grâce aux paramètres d’astrophotographie.















Plus de liberté, de flexibilité et de confort pour un style de vie connecté







Sur tous les modèles de la série Galaxy S, les expériences connectées sont améliorées. La fonction Multi-contrôle, qui permet de connecter les fonctionnalités de la souris et du clavier entre un PC Galaxy et une tablette, s’étend désormais aux Galaxy S23 Ultra, S23+ et S23 pour une flexibilité ultime entre les appareils. De plus, l’amélioration de l’utilisation du texte permet de copier et de coller facilement du texte, comme les URL, d’un appareil à l’autre. Sur le Galaxy S23 Ultra, Google Meet, associé à Samsung Notes et au S Pen intégré, rend les appels vidéo encore plus collaboratifs. Avec Live Share, tous les participants peuvent désormais coéditer simultanément un document à partir de chacun de leurs appareils plutôt que de visualiser un écran partagé.







Disponibilité







La série Galaxy S23 sera disponible en quatre couleurs : Noir, Crème, Vert et Lavande. Les téléphones sont déjà disponibles à la précommande et ce jusqu’au 28 Février.

Pour toute précommande, les clients recevront des Galaxy Buds, une cover, 23 Go d’internet Orange ainsi qu’une couverture à Samsung care+ (sous réserve d’inscription).