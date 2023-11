Samba Ndiobene Ka, ministre de l’agriculture « La souveraineté alimentaire est bien possible et nous nous y projetons »

Ce mardi, au terme des discussions sur le projet de budget du ministère de l’agriculture , de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, les députés ont approuvé le montant de 207.842.023.528 francs CFA pour l’année 2023-2024. Les votants sont au nombre de 108 contre 29.



Prenant la parole pour répondre aux députés en partant des résultats en 2012 avec un phénomène accru de bons impayés, le ministre Samba Ndiobene Ka note qu’il y’a des progrès dans le domaine de l’agriculture. Au niveau des filières céréalières et ainsi que dans d’autres secteurs agricoles notamment l’horticulture , le riz, le maïs etc , le ministre donne les chiffres relatifs à l’évolution depuis l’arrivée du président Macky Sall.







Dans le cadre de la souveraineté alimentaire, le ministre reste optimiste car, l’envol est déjà pris depuis des années. D’ailleurs, dans son budget 2023-2024, les investissements qui sont déjà notables dans l’acquisition de matériels, selon redoublés pour notamment accompagner les acteurs.











