Samba Dang au ministre des finances : « Vous êtes le roi des arènes de la dette…»

Le député Samba Dang s’est prononcé lors de sa prise de parole sur la dette en mettant l’accent sur « les remises gracieuses et exonérations fiscales ». Selon lui, c’est une situation qui plombe la situation économique. Il oriente par ailleurs, le ministre Moustapha Bâ sur les stratégies à prendre pour soutenir cette dette et fluidifier l’économie sénégalaise.



« Nous savons que vous avez fait vos preuves dans ce département. Mais vous avez la clé pour que ces exonérations et remises gracieuses s’arrêtent… » confie le député au ministre Moustapha Bâ.



Cheikh S. FALL