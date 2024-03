Saly/Transparence dans le secteur extractif : Le Forum Civil interpelle les candidats

La situation des populations dans les zones abritant des entreprises extractives préoccupe le Forum civil. Lors d’un séminaire de formation des journalistes femmes spécialisées dans ce domaine, le coordonnateur national du Forum Civil section sénégalaise de Transparency International, a interpellé les candidats. Birahim Seck a demandé aux candidats de faire la propagande de leur programme sur le secteur extractif qui est loin de connaître une transparence.

Les candidats à l’élection présidentielle n’ont pas assez communiqué sur la situation des personnes vivant dans les zones abritant des entreprises exploitant des ressources extractives. Or le constat est connu par tous car ces populations sont exposées aux problèmes de l’environnement, de la santé sans pour autant bénéficier des retombées de l’exploitation des ressources dans leur zone. Ceci est non seulement source de pauvreté mais entraîne une insécurité qui est souvent source de révoltes. Le constat est visible, le coordonnateur du Forum Civil interpelle les 19 candidats à l’élection présidentielle d’exposer leur programme sur cette réalité négative au Sénégal. Pour lui, il ne suffit pas seulement de déclarer qu’il y aura une renégociation des contrats mais d’aller jusqu’au fond. «Pour la plupart des candidats, ils sont restés superficiels sur les questions liées au secteur extractif. Ils vous parlent de hausse naturelle de renégociation des contrats alors que ça c’est en superficiel dans le secteur extractif. Nous attendons fondamentalement des candidats qu’ils puissent prendre des engagements sur l’opérationnalisation des fonds miniers, les collectivités locales, les femmes qui sont au niveau des collectivités locales en ont besoin. Nous attendons également des propositions des candidats sur les questions liées au contenu local. C’est quoi leur proposition en termes de valorisation du contenu local dans le secteur extractif dans le secteur des hydrocarbures mais également dans le secteur minier» a soutenu Birahim Seck. Pour lui, c’est trop vague de déclarer à tout bout champ qu’il y aura une renégociation. Les candidats doivent aller plus loin et pour cela, ils doivent connaître les conditions difficiles dans lesquelles vivent les femmes dans le secteur des collectivités locales minières. Les candidats doivent nous dire comment ils vont améliorer les conditions de vie des populations dans le secteur minier. A en croire le coordonnateur du Forum Civil, les prétendants au fauteuil présidentiel parlent de renégociation des contrats mais ne précisent pas les points qui doivent être revus. «Ils doivent négocier, est ce que ce sont les clauses fiscales, les clauses financières, clauses environnementales, patrimoniales, culturelles donc ça manque de prédiction dans le secteur extractif c’est pourquoi au-delà du secteur gazier, extractif des mines on s’attend fondamentalement à ce que les candidats puissent s’engager sur les autres secteurs comme le secteur extractif qui n’est pas dans le secteur traditionnel, c’est le secteur de la pêche. «Est-ce qu’ils s’engagent à mettre la pêche dans le FITI ? On voudrait également que les candidats aillent au fond des choses au lieu de se limiter à la renégociation parce qu’il n’y a pas mal de paramètres, pas mal de segments dans le secteur extractif et je crois que c’est là que les sénégalais attendent beaucoup plus les candidats que les propositions superficiels » fait-il savoir.

Pour le Forum Civil, le secteur extractif est confronté avant tout à un problème de transparence qu’on devra résoudre. Il y a un défi qu’on doit relever insiste Birahim Seck, il s’agit du défi de la redevabilité. «On dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple mais aucun sénégalais ne pourra vous dire les résultats des missions d’évaluation exercées par le Cos- petro gaz en termes d’évaluation, de stratégie et d’évaluation des programmes et d’audit. Aucun sénégalais ne pourra vous dire le résultat de ses missions et de ces audits mais également au niveau des autres structures qui gèrent le pétrole au niveau du Sénégal. On voudrait exiger que ces techniciens rendent visible les rapports qu’ils produisent en matière d’audit dans le secteur des hydrocarbures mais également dans le secteur des mines ça c’est un défi fondamental»