Saly : "Le Sénégal est en train pratiquement de jeter de l'argent à la poubelle à cause... " (Ministre de l'enseignement supérieur)

Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a rencontré les acteurs pour la stabilisation du calendrier Universitaire. Une occasion pour le ministre de revenir sur la raison des difficultés. "Tout le monde est représenté à Saly. Le diagnostic est très simple : nous avons un calendrier académique très désarticulé, qui jette le discrédit sur le fonctionnement des universités et qui a un impact financier particulier. Le Sénégal est en train pratiquement de jeter de l'argent à la poubelle à cause du chevauchement des années académiques. Les étudiants qui doivent faire une licence en 03 ans le font en 04 ans, ceux en master au lieu de 02ans le font en 03 ans", a souligné le ministre de l'enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf...