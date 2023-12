Saly: Deux jeunes à bord d'une moto perdent la vie dans un accident de la circulation

C'est une triste nouvelle qui a secoué les populations de la commune de saly et celles de Mbour.



Selon une source de Dakaractu Mbour, les deux victimes à bord d’un cyclomoteur de marque Honduras, ont été renversées par un particulier de marque peugeot 406 conduit par le nommé M.T. L'accident en question s'est produit sur l'axe Bienvenue à Saly /Diambars qui est qualifié par les riverains " d'axe de la mort".



Parmi les accidentés, seul le nommé Y. Ndiongue, âgé de 33 ans, qui a été pour l'instant identifié. L'autre victime serait âgée d'environ 25 ans.



Un de nos interlocuteurs nous signale que chaque semaine, cet axe routier tue à cause des voitures qui roulent à vive allure..Ce dernier de rajouter que les autorités ont été saisies pour l'implantation de ralentisseurs mais sans succès. Par ailleurs, il a été noté que depuis un certain temps notamment les week-ends, Saly reste la zone choisie par de nombreux jeunes pour faire leur rallye...Ce qui explique sans doute la recrudescence des accidents de motos...



Aliou Ba