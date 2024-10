Saly : « Ce gouvernement doit se ressaisir, leur comportement commence à faire douter les Sénégalais. » ( Birahim Seck Forum civil) 

Le patron du Forum civil face aux journalistes de la petite côte est revenu longuement sur l'actualité nationale, particulièrement les arrestations tous azimuts…« L'appréciation de la démocratie ne peut pas se faire uniquement en période préélectorale. À mon avis, le gouvernement doit rester focus sur les priorités du Sénégal. » Déjà, nous avons un pays à redresser, des denrées de première nécessité qui ont flambé. Convoquer des Sénégalais parce qu'ils ont tenu des propos que tu penses anormaux, nous pensons juste que dans une démocratie sortir un communiqué, contester les propos tenus par ces personnes aurait suffi et non juducialiser la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à la sérénité, nous appelons le gouvernement à respecter les règles de la République, à respecter la liberté d'expression. Quelles que soient les positions de ces journalistes ou hommes politiques. On doit les laisser s'exprimer maintenant, il appartiendra au gouvernement aussi de s'exprimer pour dire que nous ne sommes pas d'accord, telle personne n'a pas dit la vérité ou telle chose… Une démocratie, c'est une discussion, c'est des échanges, et il ne faudrait pas que la démocratie sénégalaise soit juducialisée, surtout que dans un passé récent, les Sénégalais se sont battus contre cette forme de gestion du pouvoir. Ce gouvernement doit se ressaisir parce que leur comportement est en train de faire douter les Sénégalais et un peuple qui doute peut être assez réactif.." à réagi Birahim Seck.

Le Forum civil organisait un atelier national de renforcement de capacités sur l'observation électorale au profit des membres du Forum civil et d'autres acteurs qui viennent des 46 départements du Sénégal. L’atelier national vise à renforcer les capacités des membres du Forum Civil et d’autres.Acteurs sur l’observation électorale à long terme pour une bonne maitrise des différentes étapes du processus électoral en vue de veiller à la transparence et à la redevabilité électorale ainsi qu’à la production de données pertinentes pour l’amélioration du système. Ceci pour contribuer à un processus électoral apaisé et crédible…