Saloum : Cheikh Sadibou Bâ rappelle au «PR et son PM, Sonko leur promesse de campagne électorale,(...) le monde rural ne veut plus voir, ni entendre parler de Flexeau et Aquatech»

« La réforme très impopulaire de la gestion de l’hydraulique rurale est un vrai échec ». C’est l’avis du président du mouvement Samm sa Momel », Cheikh Sadibou Bâ à Médina Sabakh. Il a fait face à la presse en présence du président de l’Union nationale des commerçants du Sénégal (Uncs), Adnane Déme et des agents de Flexeau pour alerter l’autorité sur les agissements de Flexeau. Qui, selon lui, « a montré ses limites dans sa gestion dans le Saloum (Kaolack-Kaffrine) ».



«Depuis le début de sa mise en œuvre, les usagers de l’eau au niveau du monde rural ne cessent de souffrir devant les énormes manquements de cette réforme. Aucun point du cahier de charge que l’Office des Forages Ruraux (OFOR) s’était engagé à respecter et à faire respecter par ses partenaires à savoir les fermiers ne l’a bizarrement pas été. Ces derniers, je peux citer entre autres, Flexeau et Aquatech nous rendent la vie extrêmement difficile depuis quelques années. Et ceci, face à l’indifférence de nos autorités qui étaient sensées intervenir pour freiner cette injustice que vivent ces populations rurales », a-t-soutenu.



Il poursuit : « Depuis le début de cette réforme, les usagers qui payaient par exemple une facture mensuelle à 5 000F CFA, sont maintenant obligés de débourser la somme de 15 000 F CFA pour honorer cette facture. Flexeau s’est arrogé le droit de facturer la somme de 40 000 F CFA à tout usager qui, pour une quelconque raison, s’est absenté de son domicile. Du temps des Asufor, les branchements pour les foyers s’élevaient à environ 15 000F CFA, main d’œuvre et matériel compris. Actuellement, pour qu’une demande de branchement soit acceptée, c’est la croix et la bannière et tout demandeur doit débourser plus de 100 000F CFA pour avoir droit à un branchement.



De plus, le matériel des branchements commercialisés par FLEXEAU doit provenir obligatoirement de ses services. Du temps des Asufor, les fuites d’eau signalées étaient réparées en moins de 24h. Maintenant, il est fréquent de voir des fuites qui s’éternisent au point de créer des bassins d’eau finissant par devenir des d’abreuvoirs pour tous les animaux errants.



La fréquence des pannes a augmenté au niveau des forages dans certaines zones tout comme pour les fuites et le manque d’expérience retarde les interventions et handicape davantage les usagers. Cette liste est loin d’être exhaustive et tous ces manquements indignent l’ensemble du monde rural. Cet échec lamentable de la réforme est le fruit de l’incompétence de l’OFOR à gérer les contrats d’affermage pour la production et la distribution d’eau en milieu rural signés avec certaines sociétés telles que Flexeau, Aquatech. C’est pourquoi, nous attirons l’attention des autorités sur la nécessité de sa dissolution purement et simplement ». Cheikh Sadibou Bâ rappelle également que « le PR Diomaye son PM, Ousmane Sonko nous ont promis durant la campagne électorale, de s’attaquer urgemment à ce problème en impliquant à la réflexion les usagers du monde rural qui ne veulent plus voir, ni entendre parler, sous aucun prétexte, de Flexeau et Aquatech dans leurs localités ».



Même son de cloche pour Adnane Déme qui sollicite l’intervention des autorités pour que Flexeau et Aquatech « dégagent du monde rural à cause de leurs incapacités à répondre aux attentes des populations ».