Saisie record de cocaïne par la Marine nationale : 1260 kilos saisis dans une embarcation partie d'Amérique du Sud.

Fin juin, début juillet dernier, la douane sénégalaise avait mis la main sur plus d'une tonne de cocaïne au port de Dakar. Une saisie record qui ne semble pas décourager pour autant les narco-trafiquants qui continuent de croire que Dakar doit demeurer une zone de transit. La preuve, l'armée sénégalaise, à travers la Marine nationale vient de mettre la main sur 1260 kilogrammes de cocaïne, informe un communiqué de la DIRPA parvenu à Dakaractu.



Selon le document, l'opération a été menée à environ 120 kilomètres au large de Dakar, par le patrouilleur "Fouladou" et les forces spéciales de la marine nationale et en coordination avec la Guardia civile espagnole.



Cinq personnes ont été appréhendées, renseigne le communiqué qui précise qu'au total, deux embarcations ont été arraisonnées.



Quant à l'embarcation qui transportait la drogue saisie, elle serait en provenance d’Amérique du Sud pour l'Espagne.



Cette nouvelle saisie mettra sans doute le Sénégal au devant de la scène comme cela a été le cas après la prise des 1110 kilos en deux temps au port de Dakar, dans des véhicules transportés par des navires de l'armateur italien Grimaldi. Affaire à suivre....