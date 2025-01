Saisie record à Mbour : 385 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS dans la brousse de Fadial

Aux alentours de 2 heures du matin, une cargaison de 385 kg de chanvre indien, répartie en 11 colis, a été interceptée dans la brousse de Fadial. La marchandise, transportée sur deux charrettes, a été abandonnée par ses convoyeurs qui ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.



Cette opération, qualifiée de fructueuse par les autorités, est le résultat d’une patrouille de fin d’année menée dans les zones de Joal, Fadial, Nguéniène et Thiadiaye. Initiée dès le 31 décembre 2024, cette mission visait à renforcer la sécurité et lutter contre les réseaux de trafic de stupéfiants particulièrement actifs dans cette région.



L’enquête se poursuit pour identifier et appréhender les individus impliqués. La police nationale réaffirme sa détermination à combattre le trafic de drogue et à protéger les populations contre les ravages de ce fléau.