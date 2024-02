Saint -Louis : les travailleurs de l’hôpital régional suspendent leur mot d’ordre de grève

Les travailleurs de l’hôpital régional ont suspendu leur mot d’ordre de grève entamée depuis une semaine. Cette décision vient après la médiation entamée par le gouverneur. Les imams, le maire et les notables de Guet Ndar. Ces derniers réclament le départ du nouvel agent comptable.



Moustapha Diop, porte-parole des travailleurs de l'hôpital de Saint-Louis : « On a suspendu la grève à l’hôpital parce qu’il y’ a eu la médiation de l’association des imams de Saint-Louis, Il y’a aussi la médiation des notables de Guet Ndar, des autorités administratives de la ville qui nous ont demandé vraiment de suspendre la grève pour laisser le temps vraiment aux autorités de trouver une solution par rapport à ça. On est resté une semaine sans fonctionnement de l’hôpital. Donc, on a jugé nécessaire de suspendre un tout petit peu pour permettre à la population de Saint-Louis de se soigner », s’est expliqué le porte-parole du jour sur la RFM.



Toutefois, les employés ont déposé un préavis de grève qui couvre la période du 13 mars au 31 mars 2024.