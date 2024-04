Sagne Mbambara/ Korité 2024: Cheikh Ibrahima Diallo invite le Président Diomaye à se concentrer sur ses objectifs de développement et de savoir pardonner

La communauté religieuse de Sagne Mbambara (Kaolack) a célébré ce mercredi l’Aïd el fitr. Le Khalif de Mouhidine Samba Diallo son fils Serigne Cheikh Ibrahima a dans son sermon invité les croyants au culte du pardon. Dans la même veine, il a tenu a lancé un message au nouveau régime en place. « Le manque de pardon est la cause de tous les maux qui tournent autour de la haine, de la vengeance qui ont semé le chaos dans plusieurs pays. Un bon musulman doit pouvoir pardonner après avoir subi beaucoup d’injustices. Le dirigeant d’un pays à qui le Seigneur a donné le pouvoir de gouverner doit savoir pardonner et éviter de verser dans la chasse aux sorcières pour atteindre ses objectifs », lance-t-il. Poursuivant, Cheikh Ibrahima Diallo a invité les fidèles musulmans à se rappeler à tout moment du jour du jugement dernier, de se repentir et de toujours s’inscrire sur la voix du seigneur.