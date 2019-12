Sadio Mané devient le premier joueur sénégalais à remporter la Coupe du monde des clubs.

Aucun sénégalais n’avait encore réussi à remporter l'épreuve. L’attaquant des Reds est aussi le premier à jouer une finale de la C1.



Et si les bonnes performances de l’enfant de Bambali sont devenues évidentes en Premier League, il a été précieux dans l'animation des Reds, ce samedi, en finale du Mondial des clubs, comme toujours ou presque.



C'est lui qui a initié l'action du 1-0, avant d'offrir le but de la victoire à Roberto Firmino (99e). Bien avant cela, Liverpool a cru échapper à la prolongation. L’arbitre avait sifflé penalty pour une intervention par derrière de Rafinha sur Sadio Mané, au moment de frapper au but.



Mais, après consultation de la VAR, M. Hail Aj Jassim a décidé purement et simplement de remettre le ballon en jeu.