Saccage siège ODCAV Pikine : « On n’acceptera plus jamais d’être victime de ce genre d’actes ignobles » (Bassirou Dieng, vice-président)

L’ODCAV de Pikine s’est réunie aujourd’hui pour pointer du doigt les actes de violence qui se sont passés dans les locaux du siège. Pour rappel, les faits sont occasionnés par l’événement survenu le samedi 31 juillet 2021, lors duquel l’ODCAV de Pikine a perdu un de ses membres, Samba Amadou Sarr.







Quelques heures après l’annonce de son décès, des individus sont venus saccager complètement les locaux de l’ODCAV de Pikine. Ils ont, lors de leurs actes, détruit les ordinateurs, les imprimantes entre autres outils administratifs. Heureusement, aucun dommage corporel n’a été noté.







« Tellement que les assaillants étaient déterminés à faire la peau aux membres de l’ODCAV de Pikine. À leur départ, nous avons essayé de savoir ce qui est reproché à l’ODCAV de Pikine pour mériter cette attaque ignoble. À notre grande surprise, nous avons appris que ces jeunes accusent l’ODCAV de Pikine d’être mêlée au décès d’un de ses membres lors de la réception des candidats du Consensus notamment Me Augustin Senghor et Cie par le District de football de Pikine. Ce qui est totalement faux dans la mesure où l’ODCAV de Pikine est une structure qui s’active spécialement dans le navétane », a dit Bassirou Dieng, vice-président intérimaire chargé de la communication de l’ODCAV Pikine.







Bassirou Dieng, avec toute l’équipe de l’ODCAV, compte mettre en place un plan de riposte pour stopper ces actes, « maintenant, nous faisons savoir aux personnes qui ont attaqué nos locaux que ces actes ne resteront pas impunis. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que justice soit faite et que nos agresseurs et leurs instigateurs soient punis. Que tous ceux qui sont mêlés au saccage de nos locaux sachent que nous irons jusqu’au bout de cette affaire. Ce pays est un pays de droit. L’ODCAV n’acceptera plus jamais d’être victime de ce genre d’actes ignobles », a-t-il prévenu...