Sabodala/Attaque à main armée: une bande de 5 personne fait irruption dans le village et emportent plusieurs millions

Une attaque à main armée a eu lieu ce samedi vers 19h30 au moment où la population s'affaire autour de la coupure du jeun , des individus armés à bord de deux motos on fait irruption dans le village de Sabodala en tirant une dizaine de coups de feu.

Les assaillants, au nombre de cinq, ont dépouillé deux propriétaires de points de transfert d'argent de leur sac contenant de l'argent. Les victimes Sy et A.Ba , installés au marché de Sabodala, avaient dans leurs sacs plus de 12 millions. Après leur forfait, les malfrats ont pris la direction de la brousse.

Nous y reviendrons