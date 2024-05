SORED MINES / Certificat de conformité environnementale : Les mises en garde du ministre Daouda Ngom.*

En visite de travail à Kédougou pour constater l’état de dégradation avancée de la Falémé, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom n'est pas allé à quatre chemins pour dire ses vérités à la société SORED MINES qu'il pointe du doigt sur sa mauvaise gestion. "Nous avons des informations de nos services techniques sur la mauvaise gestion des déchets issues de l'exploitation de l'or. Parce que SORED MINES fait ses exploitations à ciel ouvert ce qui a des conséquences très très graves pour l'environnement", a fait observer le ministre, ajoutant qu'ils ont des informations documentées sur la mortalité non seulement du bétail mais également de la faune sauvage. "Quand on sait qu'on n'est pas très loin de Niokolo Koba qui est notre pure diversité où on trouve les mammifères sauvages. Un plan de gestion environnementale a été fait dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement on vous a délivré un certificat de conformité environnementale. Il y a des exigences à respecter", a encore prévenu Daouda Ngom, avisant sur un ton ferme que leur certificat de conformité environnementale peut être remis en cause à n'importe quel moment.



Aussi, poursuit-il, si la société SORED MINES ne met pas à norme son certificat de conformité environnementale, il leur sera retiré purement et simplement. "Donc, je vous exhorte à vous mettre aux normes le plus rapidement possible et sans délai", a-t-il encore avisé le ministre.