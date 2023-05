SONKO/Adji SARR: le F24 déplore l'attitude des FDS et de L'État et appelle à la mobilisation générale.

En conférence de presse ce mercredi 17 mai 2023 dans un restaurant de la place, les leaders de la grande coalition F24 se sont prononcés sur la situation du pays ces derniers jours accentués par des casses liées au procès de Ousmane Sonko Adji Sarr. La plateforme dite « de lutte des forces vives de la Nation » et regroupant plus de 112 entités a déploré les événements qui se sont déroulés dans le sud du pays, ziguinchor.



Le coordonnateur du F24, Mamadou Diop, la situation délétère qui règne actuellement dans ce pays, n’est rien d’autre que l’œuvre du Président Macky Sall et de son gouvernement. « Son désir de faire un troisième mandat et son désir d'empêcher la candidature d’Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024, sont les causes des nombreuses arrestations, des procès sans fin, des affrontements et les brutalités des forces de défense et de sécurités ».





Par ailleurs, le F24 appelle les Sénégalais et la diaspora à des mobilisations pacifique partout dans le monde pour stopper le 3e mandat du Président Macky Sall.