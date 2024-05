SOMISEN: le DG sortant Ousmane Cissé a passé le témoin à son successeur Me Ngagne Demba Touré

Le nouveau directeur de la Société des Mines du Sénégal (Somisen), Me Ngagne Demba Touré a officiellement pris fonction, ce vendredi 24 mai. La cérémonie de passassion de service entre le directeur général entrant et son prédécesseur, Ousmane Cissé s’est tenue, ce matin, au siège de la société. Elle s’est fait sur fond de bilan et de perspectives.



Le directeur sortant a tiré des résultats reluisants à la tête de la société depuis sa création en 2020. D’ailleurs, le personnel lui a rendu un hommage mérité pour les progrès effectués durant sa gestion avant de souhaiter la bienvenue au directeur entrant.



Pour sa part, le nouveau directeur général, Ngagne Demba Touré après avoir exprimé ses vifs remerciements au Chef de l’Etat, s’est inscrit dans le défi.



« la SOMISEN, en tant que compagnie nationale, doit devenir la locomotive de l'État, acteur de l'économie et partie prenante de l'exploitation de ses propres ressources.», a soutenu Ngagne Demba Touré.



La cérémonie de passation de service a enregistré la présence du PCA de la Somisen, Mouhamadou Bamba Ndiaye. Il a souhaité une bonne continuation au directeur sortant. A Ngagne Demba Touré, il a exprimé sa confiance pour élever au plus haut niveau la SOMISEN.