SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes

Une affaire d’une gravité extrême secoue le quartier de Sicap Mbao et soulève une vive émotion. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, une fillette de 14 ans a été enlevée, séquestrée puis violée à tour de rôle par un groupe d’une dizaine de jeunes, pour la plupart élèves ou apprentis dans différents centres de formation.







Une disparition inquiétante après la rupture du jeûne





Tout commence dans la nuit du 5 au 6 mars 2026. D’après les éléments relatés par Libération, le sieur B. Kane perd la trace de sa fille A.B. Kane, âgée de 14 ans, peu après la rupture du jeûne. Inquiet de ne plus la voir rentrer, le père entame immédiatement des recherches dans le quartier.



Malgré plusieurs heures passées à la chercher, ses efforts restent vains. Ce n’est que vers 1 heure du matin qu’une information capitale lui parvient : sa fille aurait été aperçue en compagnie de plusieurs jeunes garçons dans une maison du quartier.



Sans perdre de temps, le père se rend sur les lieux indiqués.







La découverte insoutenable du père





Arrivé dans l’immeuble, situé dans le quartier de Sicap Mbao, le père se dirige vers un appartement au deuxième étage. C’est là qu’il découvre une scène qui dépasse l’entendement.



Toujours selon Libération, il surprend sa fille en train d’être violée à tour de rôle par plusieurs jeunes garçons. Avec l’aide d’un accompagnateur, il parvient à neutraliser deux des suspects, tandis que les autres prennent la fuite dans la confusion.



Les deux individus maîtrisés sont S. Sow (18 ans), élève dans un centre de formation en football à Sicap Mbao, et A. Camara (17 ans), apprenti en électricité automobile. Ils sont immédiatement conduits au commissariat de Diamaguène Sicap Mbao.







Une traque qui mène à huit autres suspects





Interrogés par les enquêteurs, les deux premiers suspects passent rapidement aux aveux et dénoncent leurs complices. Les éléments de la Brigade de recherches se lancent alors dans une opération pour retrouver les autres participants présumés.



Huit autres jeunes seront ainsi interpellés par la suite. Il s’agit notamment de I. Niang (18 ans), P.O. Sadio (18 ans), E.V.A. Dia alias “Rone” (18 ans), M. Teuw (18 ans), A.K. Cissé dit “Junior” (17 ans), O. Pène (16 ans), D. Guèye (15 ans) et M. Niang alias “Doudou” (15 ans). La plupart sont élèves ou apprentis et résident dans les quartiers de Sicap Mbao et Diamaguène.







Le témoignage accablant de la victime





Entendue sur procès-verbal en présence de son père, la jeune victime affirme que tous les garçons cités ont abusé d’elle à tour de rôle. Elle explique avoir été enlevée puis conduite dans la maison d’un certain Cheikh, présenté comme l’un des fugitifs.



Face à la gravité des accusations, les enquêteurs ordonnent immédiatement un examen gynécologique au centre de santé Khadimou Rassoul de Sicap Mbao.



Les conclusions médicales, rapportées par Libération, sont accablantes : les médecins constatent un hymen béant avec une déchirure ancienne à 18 heures, ainsi que la présence de spermatozoïdes lors du prélèvement vaginal.







Des aveux partiels et une ligne de défense controversée





Au cours de leur audition, la majorité des suspects reconnaissent avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille, à l’exception de A. Camara qui nie toute relation.



Toutefois, les mis en cause tentent de minimiser les faits en affirmant que la victime aurait elle-même proposé des relations sexuelles non protégées. Une version qui reste fortement contestée par les éléments recueillis dans l’enquête.







Le parquet saisi





Informé de l’affaire, le Procureur de la République a ordonné le placement en garde à vue de tous les suspects, dont les âges varient entre 14 et 18 ans.

