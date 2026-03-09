SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes


SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes

Une affaire d’une gravité extrême secoue le quartier de Sicap Mbao et soulève une vive émotion. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, une fillette de 14 ans a été enlevée, séquestrée puis violée à tour de rôle par un groupe d’une dizaine de jeunes, pour la plupart élèves ou apprentis dans différents centres de formation.

 

Une disparition inquiétante après la rupture du jeûne

 

Tout commence dans la nuit du 5 au 6 mars 2026. D’après les éléments relatés par Libération, le sieur B. Kane perd la trace de sa fille A.B. Kane, âgée de 14 ans, peu après la rupture du jeûne. Inquiet de ne plus la voir rentrer, le père entame immédiatement des recherches dans le quartier.

Malgré plusieurs heures passées à la chercher, ses efforts restent vains. Ce n’est que vers 1 heure du matin qu’une information capitale lui parvient : sa fille aurait été aperçue en compagnie de plusieurs jeunes garçons dans une maison du quartier.

Sans perdre de temps, le père se rend sur les lieux indiqués.

 

La découverte insoutenable du père

 

Arrivé dans l’immeuble, situé dans le quartier de Sicap Mbao, le père se dirige vers un appartement au deuxième étage. C’est là qu’il découvre une scène qui dépasse l’entendement.

Toujours selon Libération, il surprend sa fille en train d’être violée à tour de rôle par plusieurs jeunes garçons. Avec l’aide d’un accompagnateur, il parvient à neutraliser deux des suspects, tandis que les autres prennent la fuite dans la confusion.

Les deux individus maîtrisés sont S. Sow (18 ans), élève dans un centre de formation en football à Sicap Mbao, et A. Camara (17 ans), apprenti en électricité automobile. Ils sont immédiatement conduits au commissariat de Diamaguène Sicap Mbao.

 

Une traque qui mène à huit autres suspects

 

Interrogés par les enquêteurs, les deux premiers suspects passent rapidement aux aveux et dénoncent leurs complices. Les éléments de la Brigade de recherches se lancent alors dans une opération pour retrouver les autres participants présumés.

Huit autres jeunes seront ainsi interpellés par la suite. Il s’agit notamment de I. Niang (18 ans), P.O. Sadio (18 ans), E.V.A. Dia alias “Rone” (18 ans), M. Teuw (18 ans), A.K. Cissé dit “Junior” (17 ans), O. Pène (16 ans), D. Guèye (15 ans) et M. Niang alias “Doudou” (15 ans). La plupart sont élèves ou apprentis et résident dans les quartiers de Sicap Mbao et Diamaguène.

 

Le témoignage accablant de la victime

 

Entendue sur procès-verbal en présence de son père, la jeune victime affirme que tous les garçons cités ont abusé d’elle à tour de rôle. Elle explique avoir été enlevée puis conduite dans la maison d’un certain Cheikh, présenté comme l’un des fugitifs.

Face à la gravité des accusations, les enquêteurs ordonnent immédiatement un examen gynécologique au centre de santé Khadimou Rassoul de Sicap Mbao.

Les conclusions médicales, rapportées par Libération, sont accablantes : les médecins constatent un hymen béant avec une déchirure ancienne à 18 heures, ainsi que la présence de spermatozoïdes lors du prélèvement vaginal.

 

Des aveux partiels et une ligne de défense controversée

 

Au cours de leur audition, la majorité des suspects reconnaissent avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille, à l’exception de A. Camara qui nie toute relation.

Toutefois, les mis en cause tentent de minimiser les faits en affirmant que la victime aurait elle-même proposé des relations sexuelles non protégées. Une version qui reste fortement contestée par les éléments recueillis dans l’enquête.

 

Le parquet saisi

 

Informé de l’affaire, le Procureur de la République a ordonné le placement en garde à vue de tous les suspects, dont les âges varient entre 14 et 18 ans.

Autres articles
Lundi 9 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées - 09/03/2026

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir - 09/03/2026

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques - 09/03/2026

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien - 09/03/2026

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest - 09/03/2026

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent - 09/03/2026

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole - 09/03/2026

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30% - 09/03/2026

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations - 09/03/2026

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité - 09/03/2026

Conflit d'intérêt ! ( Par Cheikh Doudou MBAYE )

Conflit d'intérêt ! ( Par Cheikh Doudou MBAYE ) - 09/03/2026

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique - 08/03/2026

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table… - 08/03/2026

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès - 08/03/2026

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao)

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao) - 08/03/2026

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités... - 08/03/2026

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour…

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour… - 08/03/2026

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide )

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide ) - 08/03/2026

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall - 08/03/2026

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles - 08/03/2026

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi - 08/03/2026

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue... - 08/03/2026

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à "briser le silence" face aux violences. - 08/03/2026

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses - 08/03/2026

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès:

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop) - 07/03/2026

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul » - 07/03/2026

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV)

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV) - 07/03/2026

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders... - 07/03/2026

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye) - 07/03/2026

RSS Syndication