SÉNÉGAL VS ÉGYPTE / Arrêt sur image : L'étrange discussion entre Mohamed Salah et Sadio Mané...

L'image est symbolique et le contenu de l'échange encore inconnu du grand public. Mohamed Salah et Sadio Mané ont brièvement échangé des propos à un moment crucial du match de barrages retour entre le Sénégal et l'Égypte ce mardi au stade Abdoulaye Wade de diamniadio.

Tentative de déstabilisation de la part de Salah à l'endroit de son coéquipier en club, à Liverpool ou simple taquinerie ? L'avenir nous le dira peut-être....