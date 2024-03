SENEGAL, ANNEE ZERO Par ​Papa M Tandian (PhD)

Les temps politiques sont chamboulés au Sénégal. Les vents tournent. Et les

girouettes avec ! Plus sérieusement le peuple sénégalais vient de manifester à la

face du continent et du monde la preuve de sa maturité politique et de la

résilience de sa démocratie politique démontrant ainsi que son destin ne se

confond ni avec la personnalité d’un homme encore moins avec les machinations

machiavéliques d’ un président…Ce faisant, il a confirmé la pérennité d’un

écosystème politique qui fait ‘l’exception sénégalaise’ capable de sanctionner

l’exercice du pouvoir et de l’alterner de manière ordonnée envers et contre tout…

dans une sous-région aux mœurs démocratiques encore vacillantes et hélas trop

souvent sujettes à régression. Il reste donc à présent à la nouvelle équipe

entrante du Pastef & Cie à jouer sa partition et prolonger ce momentum pour un

approfondissement de notre vivre ensemble démocratique encore perfectible à

bien des égards. Car à bien des égards, il y a encore matière à faire et à parfaire.

En effet sous le magistère de Macky nos systèmes de gouvernance politique,

économique, sociale ou administrative n’ont hélas opéré que des gains marginaux

dans certains domaines si ce n’est régressé lamentablement dans d’autres. Jamais

l’état de droit n’a été aussi malmené et nos libertés publiques mises à mal. Le

‘Projet’ (comme disent les Pastefiens) ou sa version plus realiste de programme

de gouvernement devra donc élargir / rectifier ou solidifier les fondements dans

certains domaines voire refonder totalement dans d’autres à un moment

charnière de notre histoire. En voici un inventaire non exhaustif.



- En politique, le principe consacré de la séparation des pouvoirs

sérieusement chahuté par le pouvoir sortant devra être réhabilité pour

davantage renforcer un rééquilibrage nécessaire et une autonomisation

accrue entre les pouvoirs de l’exécutif, du législatif et du judiciaire. Y

compris la nécessité de sanctuariser les principes d’indépendance des corps

de contrôle et du judicaire en consacrant leur autonomie fonctionnelle

dans la loi fondamentale qu’est notre constitution.



- L’implication plus vigoureuse d’une presse indépendante et impertinente

mais plus professionnelle devra être sauvegardée et consolidée comme



acquis. Sa liberté de blâmer sans entrave ni intimidation rendra plus

crédible ses éloges.



- Sur le plan judiciaire, il sera urgent de mettre un terme à une pratique

pernicieuse d’instrumentalisation de la justice et des juges comme il en fut

le cas hélas trop souvent dans un passé récent ou même lointain. Les

décisions de justice devront être exemplaires pour être acceptées du

citoyen et le règne de l’impunité ou l‘absence de sanctions doivent être

proscrits.



- Sur le plan social, la société civile - sous toutes ses formes et dénominations

- devra poursuivre et étendre son rôle de sentinelle et de rempart de nos

pratiques démocratiques en renforçant sa mission dans la réédification de

l’infrastructure éthique et morale de cette nation qui a beaucoup perdu

sous ce chapitre du fait d’un régime qui a cyniquement voulu ‘ réduire

l’opposition a sa plus simple expression’ ... Il sera opportun de continuer

pour les intellectuels à exercer leur rôle critique, d’agir, d’alerter pour un

retour de conscience civique au travers de nouveaux codes d’intégrité

applicable à tous ceux qui ont (ou qui aspirent) à la charge de l’autorité

publique.



- Sur le plan de la gouvernance économique, il s’imposera l’impérieuse

nécessité de refonder les bases d’un cycle vertueux déjà promis mais hélas

jamais réalisé. L’économie du Sénégal sous le règne du président sortant

(malgré des efforts louables en matière d’infrastructures surtout urbaines)

n’a pas seulement souffert d’un taux de croissance (5.3% en moyenne) qui

a été insuffisant à faire reculer le niveau de pauvreté ou à créer des emplois

nouveaux, elle a aussi subi des pertes énormes liées à la corruption comme

en attestent les rapports (pour ceux publies et non ‘sous le coude’ du PR)

des auditeurs publics de la CC ou de l’IGE. Cette gangrène s’était aussi

muée en sociodrame avec pour effets néfastes de se substituer au mérite

et à l’effort personnels consacrant le culte de l’ostentation et du clinquant

ouvrant l’accès de n’importe qui a n’importe quelle sinécure pourvu qu’il

soit un affidé loyal et apporteur de voix. Pis la corruption érigée en

méthode de prédation a donné cours a bien des dysfonctionnements sous

forme de détournements, d’enrichissements illicites, de scandales



financiers et d’accaparements fonciers, toutes pratiques qui ont abime et

distendu les liens entre l’État et l’intérêt général. Il sera donc primordial de

réévaluer notre système d’intégrité national et restructurer sa capacité à

prévenir, détecter et sanctionner la corruption et la fraude. La reddition des

comptes est une chaîne qui commence par le contrôle, mais qui pour

aboutir à des actions concrètes, doit passer par une justice forte,

indépendante. De surcroit une approche plus unificatrice des divers

organes (CC, IGE, OFNAC etc.) de vérification et de lutte contre la

corruption et leur mise sous une tutelle indépendante

(constitutionnellement verrouillée) de l’exécutif serait un alignement

salutaire aux normes internationales et un gage crédible d’une nouvelle

détermination à agir contre la prévarication des comptes publics.

- Au plan des affaires, une transparence restaurée avec des règles claires

améliorera l’attractivité du Sénégal pour les flux de capitaux étrangers. Des

règles plus aptes à accroitre la prévisibilité de l’interaction dans les

pratiques marchandes et à mieux protéger contre les abus de l’autorité

administrative ou judiciaire dans les pratiques contractuelles. Ceci n’est pas

incompatible avec le désir de mieux protéger nos intérêts nationaux

souverains et de revoir certains montages contractuels défavorables à

condition que le volontarisme clamé soit informé et assisté par des

compétences et une expertise solides afin d’éviter des conséquences

fâcheuses et couteuses au trésor public comme par le passé avec A Wade.

- Au plan macro- économique. Les enjeux du prochain quinquennat et au-

delà pour ce pays tournent autour des risques insuffisamment mitiges sous

le président Macky de la gestion d’un modèle de croissance sans emploi

mais aussi insuffisamment redistributive, de la formation et de l’insertion

des jeunes.



- Le modèle économique retenu vers l’émergence qui a été très orienté vers

les infrastructures de mobilité dans sa version PSE devra renouer avec les

fondamentaux testés non pas par la théorie mais par l’histoire économique

des rares pays ( en Asie) de notre ère contemporaine qui ont su

définitivement rompre les amarres de la pauvreté et accéder durablement

au statut de pays émergents à revenus intermédiaires voire supérieurs .



En effet la trajectoire économique sans exception de ces pays (Japon,

Chine, Corée, Malaisie, Taiwan etc.) qui ont réellement émergé du sous-

développement témoigne d’une approche volontariste de politiques

publiques gérées par une agence centrale ( MITI Japon, EPB Corée du Sud,

IDB Taiwan etc.) qui toutes invariablement ont consisté en des

interventions ciblées autour de priorités structurantes qui ont pour noms :

réforme agraire, transformation agricole, promotion industrielle , réforme

financière / monétaire. En Asie du Sud et du Nord Est c’est en effet un

secteur primaire au foncier réformé et bien ressourcé qui a permis

l’autosuffisance alimentaire et la création de richesse et d’épargne menant

à une industrialisation, le tout soutenu par un secteur financier semi

contrôlé et aligné sur les objectifs de développement sectoriels notamment

en matière de politique de crédit et de taux d’intérêts. Au Sénégal une

économie agricole reformée et financée par des ressources adéquates,

encadrée par une recherche et une formation appropriée sera la clé de

voûté de notre souveraineté alimentaire et la base de toute stratégie de

création massive d’emplois dans un secteur à forte intensité de travail et a

faibles barrières d’entrée. Ce secteur a en effet potentiellement les

multiplicateurs d'emploi les plus élevés dans les domaines de l’élevage de

l’horticulture, des chaînes de valeur de production de riz, du mil etc. de la

pèche sans compter celles en amont de l’agro -transformation. Les autres

chantiers connexes de l’industrie manufacturière / pétrolière / services et

de la réforme financière (y compris celle nécessaire du franc CFA) devront

venir compléter cette approche multisectorielle qui s’appuiera sur des

secteurs prioritaires limitativement identifiés et dont la création

d’opportunités d’emplois productives et durables devra rester au cœur des

interventions. L’économie des hydrocarbures et ses revenus additionnels

devront obéir à cette même logique d’orientation vers des projets à forte

intensité de main d’œuvre et non pas subventionner inconsidérément la

consommation.



- Il restera que pour être viable ces politiques devront aussi s’adosser sur une

stratégie d’intégration régionale voire continentale pour opérer au-delà de

nos marchés domestiques trop exigus. D’où l’impérieuse nécessité de

reconsolider la CEDEAO et de promouvoir la ZLEC à l’échelle du continent.



- Enfin une gouvernance économique effective est aussi une gouvernance

qui se mesure et s’évalue. Une fonction robuste de suivi et d’évaluation de

la performance gouvernementale -rattachée à l’autorité directe du

président- lui rendra sa crédibilité et son efficacité. La cacophonie d’une

action gouvernementale atomisée autour d’un découpage ministériel

pléthorique et incohérent devra être bannie. L’exécution de cette action

par des ministères techniques ou agences publiques devra être considérée

sans à priori guidée par le seul souci de l’efficacité économique et de

l’impact recherché.

Cependant à vouloir égrener ces réformes il ne doit échapper à personne

l’autre défi qui réside dans la manière de mener et de combiner ces

transformations dont certaines sont complexes. Les promoteurs du ‘Projet’

opteront ils pour une approche gradualiste de séquençage des mesures de

changement, conscients de la nécessaire progressivité des reformes dans un

environnement sénégalais à maints égards sous contraintes. Ou au contraire

souscriront ils à une vision maximaliste que justifieraient la complémentarité

des reformes et l’urgence de la demande sociale qui impose d’aller vite et loin.

Voilà une difficile équation d’économie politique et de politique tout court.

Car en définitive une fois dissipée la griserie de ce séisme politique souhaité

par une accablante majorité, la réalité têtue d’un pays pauvre (rang IDH /

Nations Unies du Sénégal 169 sur 193 pays) - où les causes structurelles des

prémices d’incendie social restent entières - ne disparaîtra pas de sitôt

comme par enchantement ! Le principe de réalité sera bien le premier écueil à

l’entame de l’exercice du pouvoir. Oui hélas l’exception démocratique n’est

pas une nourriture terrestre, elle ne se mange pas, elle n’est pas une fin mais

seulement la condition de possibilité de la seule exception qui vaille et qui

n’est pas donnée mais est à construire: celle d’un mieux-être pour le plus

grand nombre.



Ainsi le vote du 25 mars aux allures de plébiscite apparait comme un double cri

de désenchantement contre les sortants mais aussi d’espérance et de soif de

mieux - vivre pour l’avenir qui est ici et maintenant ! Puisse ce cri resonner

pour longtemps dans les têtes et les cœurs des vainqueurs du jour à jamais



épargnés du syndrome d’hubris. Pour que triomphe enfin l’avènement d’un

état parcimonieux, un état équitable, un état transparent, pour tout dire un

état citoyen. Une singulière opportunité pour ce pays d’être enfin sujet

souverain de sa propre histoire. Ne la gâchons pas !



Papa M Tandian (PhD)



Consultant International

X (Twitter) : @tandia