SARAYA / Sabodala : Une quinzaine d'entrepreneurs formée par la SGO

Dans sa politique de promotion du contenu local, la SGO a gratifié les entreprises locales de la commune de Sabodala d'une formation sur le développement économique et social durable pour la communauté. L'activité s'est déroulée sous l'égide du département communautaire et sous la responsabilité d'Ousmane Sidibé chargé du contenu local à SGO.

La société Endavour Mining, à travers cette activité qui s'est déroulée dans les locaux de la préfecture, s'inscrit dans la dynamique de doter de nouvelles compétences les entrepreneurs locaux, pour leur permettre de capter les marchés issus de la mine d'or de Sabodala et de Massawa.



La SGO s’emploie à mettre en œuvre des politiques visant à réaliser les objectifs de croissance économique et le bien être des populations.



Quant à l'éminent consultant et formateur Boubacar Tamba, chaque entreprise locale doit publier un plan de contenu local ajoutant que le transfert de compétences technologiques doit se faire aux sénégalais pour mieux pérenniser cette filière. Il est également revenu sur les conditions d'accès au niveau des plateformes, sur les avantages et sur l'harmonisation autour des marchés. Boubacar Tamba est également revenu sur les dispositions et règlements du conseil local et national pour mieux outiller ces entrepreneurs.



Quant à Abdoulaye Fall, responsable des services d'approvisionnement et Mamadou Lamine Diop du département de la performance sociale, il a rappelé le décret d'application qui vient d'être promulgué sur le contenu local. Il précise que l'entreprise minière a contracté avec des fournisseurs locaux l'approvisionnement en volaille, une denrée de grande consommation pour une tonne 500 par mois.