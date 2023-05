SADIO - Sidy Ndiaye : ( ancien maire de la commune) : « Une commune ne peut être développée par l’opposition ! »

Sadio, ou du moins ce qu’elle compte comme militants de l’Apr et de Benno Bokk Yaakar, a définitivement décidé d’investir le Président Macky Sall comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. L’acte solennel a eu lieu à l’occasion d’un grand meeting organisé par l’ancien maire Sidy Ndiaye qui avait à ses côtés plusieurs personnalités dont le ministre Gallo Bâ…

Dans son allocution, Sidy Ndiaye n’aura pas hésité à inviter les populations à rattraper l’erreur commise en élisant à la tête de leur commune un leader de l'opposition. « Une commune ne peut être développée par une opposition. J’ai très vite compris cela. J’ai fait 15 ans d’opposition du temps de Wade. J’étais avec Lamine Top de l’Afp. C’est sur initiative personnelle que j’ai décidé d’accompagner le Président Macky Sall. Et finalement, en tant que maire, j’ai eu le bonheur d’avoir été assisté par ce dernier qui a fait d’énormes réalisations dans l’agglomération ».

Sidy Ndiaye précisera que Sadio a,

en effet, sous le régime Sall, carrément changé de visage avec 05 forages qu’il a lui-même inaugurés. Il y a aussi, confie-t-il, que le Président de la République a octroyé 85 kms d’adductions d’eau à Sadio, 212 bornes-fontaines, 01 brigade de gendarmerie, une ambulance de plus de 60 millions en plus du fait que 07 villages ont été électrifiés à travers le Pudc et 200 lampadaires.

Sidy Ndiaye insistera, quand- même, qu’il est adepte de politique d’élégance. « Le maire en exercice n’est pas notre ennemi, mais notre adversaire. Il est avec Ousmane Sonko mais malheureusement, il doit se rendre compte aujourd’hui que son rêve restera juste un rêve ». Il regrettera que des 14 maires ruraux de Sadio seul celui de la commune de Sasio n’est pas avec le Président Sall. « Que Dieu l’aide à venir nous rejoindre ! »