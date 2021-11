SABODALA : ENDEAVOUR MINING injecte plus de 7 millions en fournitures scolaires dans les écoles de la commune.

L’hôtel de ville de Sabodala a abrité la cérémonie solennelle de distribution des fournitures scolaires et didactiques le 13 novembre 2021.



Comme chaque année, la cérémonie de distribution des fournitures scolaires et didactiques, initiée depuis octobre 2015, a été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala, M. Mamadou Amadou Sow, accompagné de son adjoint Ibrahima Thiombane, invités par le maire et son partenaire privilégié ENDEAVOUR MINING de Sabodala.



Ainsi, tous les directeurs d'école de la commune de Sabodala, quelques CGE et chefs de village ont répondu favorablement à l'appel du maire Mamadou Cissokho pour cette année. Ainsi deux types de lots ont été mis à la disposition des élèves et des enseignants.



Il s’agit des fournitures scolaires (cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages, 32 pages et double ligne, ardoises mobiles, stylos...) et du matériel didactique (cahiers journaux, registres d'appel, fiches de préparation…)



L’innovation cette année, est la mise à disposition des équipes pédagogiques d’un ordinateur portable pour la commission éducation et une vidéo projecteur pour le bureau municipal... Le coût global de ces intrants de qualité est estimé à 12.730.000f CFA dont 5.000.000 F pris en charge par le conseil municipal et 7.730.000 F par la compagnie minière de Sabodala.



Ainsi après la présentation du matériel, tous les intervenants ont remercié le maire et son partenaire pour cette action noble en faveur des enfants de la commune. Les responsables pédagogiques et administratifs, après avoir présenté les résultats scolaires 2021 du CODEC, se sont engagés à maintenir haut le flambeau de la réussite et à faire bon usage du matériel.