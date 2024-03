Rufisque / Présidentielle 2024 : « Le matériel électoral a été réceptionné et redistribué aux 93 centres de vote installés dans les 11 communes du département » (CEDA)

La commission électorale départementale autonome de Rufisque est fin prête pour superviser l’élection présidentielle de 2024. Cette annonce a été faite par le. président de la CÉDA de Rufisque, Djiby Guèye. « Présentement nous sommes dans les préparatifs de l’organisation de l’élection . Et à ce jour, nous sommes fin prêts. Le matériel électoral a été réceptionné et redistribué aux 93 centres de vote installés dans les 11 communes du département. Les superviseurs ont été recrutés. Ils vont superviser les centres de vote et les bureaux de vote qui sont au nombre de 643 », a-t-il assuré. À l’en croire, les jours à venir seront cruciaux car des sessions de formation seront tenues pour ces superviseurs qui seront ventilés dans les centres de vote du département. En ce qui concerne les mandataires des partis politiques, ce dernier déclare : « ils sont venus récupérer leurs cartes qui vont faciliter l’accès à ces centres de vote et bureaux de vote. Cette carte doit avoir deux signatures. Celle de l’administration et notre signature. Pour le moment, je peux dire que la CÉDA de Rufisque est prête pour la supervision de la présidentielle », a ajouté le président de la commission électorale départementale de Rufisque...