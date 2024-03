Rufisque/Présidentielle 2024 : "Cette richesse historique classée est négligée dans les politiques de l'État" (Pape Djibril Fall)

Au quatrième jour de la campagne électorale, le candidat de la coalition « Pape Djibril Fall président » s’est rendu à la ville de Rufisque. Après avoir sillonné les artères, le leader des serviteurs a déclaré que cette ville historique du Sénégal est négligée dans les politiques de l'État. Ainsi, dira-t-il, "Nous sommes aujourd'hui dans l'une des villes historiques du Sénégal, Rufisque. Cette richesse historique classée est négligée dans les politiques de l'État. Rufisque est devenue une ville des chantiers inachevés de l'État à cause de l'incompétence du régime en place. Aucun projet de l'État n'a été réalisé de manière satisfaisante à Rufisque", s'offusque le candidat à l'élection présidentielle qui s'indigne de l’inaction des autorités face aux vieilles doléances des Rufisquois.



"Comme vous pouvez le remarquer, cette odeur nauséabonde qui se propage là où nous nous trouvons provient de ce canal de l'ouest. Une doléance ancienne que les autorités retardent à prendre en charge. Et il est triste de constater que de nombreuses personnes aujourd'hui sont confrontées quotidiennement à cette odeur désagréable", désole-t-il, promettant d'inclure ce canal de l'ouest dans ses projets majeurs pour la ville de Rufisque une fois porté à la magistrature suprême. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, Rufisque est confronté aux conséquences du changement climatique et de l'avancée de la mer. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et cela sera l'une de nos priorités une fois que nous serons élus président de la république", a assuré Pape Djibril Fall, citant ainsi la problématique du cadre de vie et des dégradations de l'environnement.

Pour la plaidoirie des pêcheurs, le président des serviteurs soutient qu'il engagerait également à mettre fin aux contrats de pêche afin de redonner espoir à ces jeunes pêcheurs.