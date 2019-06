Rufisque : Ndongo Ngom met un nouveau single « Zigui Zigui » sur le marché

Ndongo Ngom, l’enfant de Rufisque a tenu une conférence de presse ce mardi 18 Juin 2019 au centre culturel Maurice Guèye de Rufisque pour le lancement de son nouveau single intitulé « Zigui Zigui ». C'est son quatrième single qu'il vient de mettre sur le marché. Pour rappel, il en est à son troisième single. Ce nouveau single sorti à son heure et qui a vu la participation de grands musiciens comme Magaye Seck le grand tambour major, Yatma Thiam, Mass le grand guitariste, parle de la conjoncture et de l’influence des réseaux sociaux sur les vies de couple de manière générale. Il s’est auto produit pour la réalisation de ce single. Il dit n’avoir reçu aucun soutien des autorités administratives ou locales. Selon lui, « le budget alloué au secteur culturel ne bénéficient pas aux artistes. Selon lui, Rufisque est une ville culturelle qui n’a pas un agenda culturel. Le secteur est laissé en rade ». Et pour faire face à cette situation, il promet de s’investir à fond pour le développement culturel de sa ville natale qu’est Rufisque. La promotion du single s’étalera sur un an avec des vidéos clips et des plateaux. Il sera remixé en version électronique et acoustique pour atteindre le niveau international. Des tournées régionales et sous régionales sont aussi au menu. La sortie de l’album est en vue même si ce n’est pas la priorité du moment. Il préfère travailler sur son image et sa visibilité...