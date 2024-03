Rufisque / Litige foncier à Benoba : des centaines de propriétaires de parcelles à couteaux tirés avec le maire

Un litige foncier oppose le maire de Tivaouane Peulh-Niague, Momar Sokhna Diop et les habitants du village de Benoba, particulièrement Keur Balla. Ces propriétaires de terrains constitués en collectif accusent le maire d'accaparer leurs terrains au profit de sa propre entreprise dénommée DMS, dissimulant les initiales de son nom.



L'affaire remonte au 02 Octobre 2023 à la veille du Magal de Touba. "À la veille du grand Magal de Touba, on nous a averti que des caterpillars sont passés sur le site. Ils ont détruit les bâtiments qui étaient érigés là-bas, les fondements et même les onglets et bordage qui délimitent les parcelles des mères de famille, des pères de famille et des jeunes qui ont pensé pouvoir aller dans le village de Keur Balla pour bénéficier des avantages qu’il y a là-bas, des terrains à des prix abordables", a rappelé Ndiogou Sokhna, président dudit collectif, regrettant qu'ils n'ont même pas reçu de sommation, ni d'avertissement, bref aucun papier administratif jusfiant ces actes de démolition.



À l'en croire, les agents de la DSCOS qu'ils ont trouvés sur le site leur ont donné deux motifs qu'ils prennent à la légère. "D'abord que nous n'avons pas d'autorisation de lotir. Mais aussi, le site en question est un titre foncier. Ce qui est totalement faux. Car il y a des titres antérieurs à tout ce qu'il raconte", dit-il, assurant que ces gens ont acquis ces terrains de manière légale auprès héritiers de feu Baye Balla.



D'après toujours son argumentaire, ces destructions énormes ont créé le désarroi dans l’esprit de ces centaines de jeunes issus de familles démunies. "Au total, nous pouvons nous assurer qu'il y a au moins 650 individus qui sont impactés par ce problème soit 1.400 parcelles sur superficie d'une vingtaine d'hectares", se désole Ndiogou Sokhna qui soutient d'un ton ferme que cette forfaiture ne passera pas.