Rufisque / Funérailles de Awa Diop : Macky Sall a dépêché une délégation.

Le Président de la République Macky Sall a dépêché une délégation chez la défunte Awa Diop, ancienne Ministre et député sous Wade.



Le Ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye était accompagné du ministre du travail Samba Sy, du ministre d’État Ismaïla Madior Fall, du préfet du département, de Souleymane Ndoye Président du Conseil départemental, du Professeur Gorgui Ciss, maire de Yenne entre autres personnalités politiques, chefs religieux et chefs coutumiers du département de Rufisque.



En présence de toute la famille de la défunte, Oumar Guèye a présenté les condoléances du chef de l’État et de son gouvernement, à la cérémonie de deuil qui s'est tenue à Diockoul Ndiourène chez la famille de l’ancienne responsable libérale qui repose désormais au cimetière de Diockoul.



Après une présentation de la délégation accueillie par le maire de Rufisque Ouest, Alioune Mar, le ministre Oumar Guèye est d’abord revenu sur les relations particulières qui existaient entre la défunte Mme Awa Diop et son Excellence le Président Macky Sall.



« Le Président Macky Sall et Mme Awa Diop étaient tous les deux des camarades de Parti. Ils ont abattu un travail remarquable pour le développement du Sénégal, jusqu’à ce que le Président Macky Sall brigue le suffrage des Sénégalais. Et depuis lors, ils entretiennent ces mêmes relations. Cest la raison pour laquelle, le Président Macky Sall, nous a envoyés à Rufisque pour présenter ses condoléances et celles du Gouvernement à la famille de la défunte et au maire de la commune de Rufisque Ouest, M. Alioune Mar » , a témoigné Oumar Guèye.



Suite à cette présentation de condoléances, le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, ministre des collectivités territoriales, a saisi l’occasion, vu la propagation rapide de la Covid-19, pour lancer un appel aux populations afin qu'elles continuent de respecter les mesures barrières, le port de masques et la nécessité de se faire vacciner.



Le ministre a terminé pour demander aux imams de formuler des prières pour la disparition totale de la pandémie au Sénégal et dans le monde. Un acte du chef de l’État Macky Sall bien apprécié par les membres la famille de la défunte et par le maire de la commune de Rufisque Ouest qui est aussi un frère de parti de la défunte. Ils ont hautement apprécié le déplacement de cette délégation composée de trois ministres. Ce qui montre, selon eux, que le Président Macky Sall et Mme Awa Diop ont tissé des relations personnelles assez particulières.