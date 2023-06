Rufisque / Éducation : L'Inspection Académique (IA) honore une cinquantaine d'élèves du département.

L'ensemble des établissements publics et privés du département de Rufisque se sont réunis ce Samedi 24 Juin au CRFPE à l'occasion de la journée d'excellence organisée par l'inspection Académique (IA) de Rufisque pour célébrer ses élèves les plus brillants et les plus méritants sélectionnés à l'issue des concours Miss mathématiques et Miss sciences, du concours Coder de Rufisque, le prix meilleur élève de l'académie ainsi que le prix meilleur élève de l'examen blanc du BFEM et BAC. Et c’est le maire de Rufisque Ouest, M. Alioune Mar qui a été choisi comme parrain de l’édition 2023.

Une occasion pour ces acteurs éducatifs de galvaniser les apprenants à présévérer dans l'excellence. "Nous avons ce matin distribué une cinquantaine de prix aux différentes catégories de lauréats et lauréates.

Pratiquement, c'est toute la crème de Rufisque qui a été primée. Nous avons primé la miss mathématiques et la miss sciences, les récipiendaires du concours coder 18 prix d'honneur et 21 prix d'excellence. Le meilleur prix sportif de l'académie. Le meilleur élève de l'examen blanc aussi bien du BFEM que du BAC", a précisé Issa Ngom, le secrétaire général de l'IA.

Cette 2ème édition du genre a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières mais également des parents et du corps professoral du département Rufisque. Faisant l'objet de réflexion, la plupart des interventions ont mis l'accent sur l'utilisation du numérique qui est considéré aujourd'hui comme un outil d'opportunité en terme d'acquisition de connaissances. "Les valeurs jouent un rôle décisif dans la construction d'un individu et dans l'édification de la société. Éduquer aux valeurs est par conséquent une responsabilité que doivent partager les parents, les familles les médias et toutes les institutions assurant des missions d'éducation de formation culturelle et d'encadrement", ont-ils laissé entendre tout en appelant les enfants à utiliser le numérique d'une façon responsable.