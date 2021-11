Rufisque/Dépôt des listes : " Ceux qui doutaient de la candidature de Alyoune Badara Diop à Bargny, ont eu leur réponse" (Youssou Guèye, Mandataire)

Plus la date limite de dépôt des listes s'approchait, plus grands étaient les doutes sur la candidature de Alyoune Badara Diop, à la commune de Bargny. "Ceux qui doutaient de la candidature de Alyoune Badara Diop à Bargny, ont eu leur réponse", a dit Youssou Guèye, le mandataire de la coalition Euleuk Sénégal, qui porte la candidature de Alyoune Badara Diop. Après avoir déposé sa liste et obtenu son récipissé, M. Guèye invitera l'ensemble des acteurs politiques de Bargny à "une campagne apaisée et civilisée"...