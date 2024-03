Rufisque/Campagne électorale : "Il est essentiel de donner une formation aux jeunes et aux femmes". (Pacte Idy 2024 )

La caravane de la coalition «Idy 2024» poursuit sa tournée dans le pays. Idrissa Seck et ses militants ont sillonné cet après-midi, 6 ème jour de campagne, les points stratégiques de Pout, Diamniadio, Sébikotane, Tivaouane Peulh, pour présenter aux électeurs les ambitions qu'il compte dérouler pour développer le Sénégal.



De plus, l'homme politique qui se dit conscient de la souffrance des Sénégalais, le coût élevé de la vie et le manque d'emplois des jeunes, promet un avenir meilleur aux Sénégalais. "Une fois que nous serons à la magistrature suprême, nous nous engageons à mettre un terme à ces problèmes et à soulager les populations grâce au programme que nous prévoyons de mettre en place", dit-il.

L'ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade promet de travailler sur un programme qui repose sur trois piliers majeurs, à savoir le secteur de la pêche, l’agriculture et l’artisanat, après l'élection du 24 Mars 2024.Lors de ses visites de proximité, le leader de Rewmi a soutenu que le Pacte Idy 2024 n'a pas omis de parler de la formation des jeunes et l'accompagnement des femmes. "Nous avons l'intention d'investir dans le capital humain. Dans ce monde d'aujourd'hui, il est essentiel de donner une formation aux jeunes et aux femmes. Nous accordons une grande importance aux femmes et aux jeunes dans notre programme. C'est la raison pour laquelle, si vous nous accordez votre confiance, nous allons rendre l'accès aux financements plus facile pour ces femmes qui peinent à joindre les deux bouts", a assuré le candidat de la coalition Idy 2024.