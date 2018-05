Rufisque : Après les élèves, Ismaila Madior Fall enrôle les 400 ’’Badiénou GOX’’ dans la CMU.

Le 22 Décembre 2017, on s’en souvient, le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Ismaila Madior Fall, avait enrôlé dans la Couverture Maladie Universelle(CMU), 4000 élèves de la circonscription de Rufisque. A l’occasion de cette cérémonie, le garde des Sceaux avait pris l’engagement de « soutenir et d’accompagner les ’’Badiénou GOX’’ du département qui abattent un travail remarquable, qui sont des relais polyvalents » La promesse étant une dette, il a tenu à respecter ses engagement en enrôlant dans la CMU ces femmes qui sont au nombre de 400.La salle des fêtes de la ville de Rufisque, a été ainsi prise d’assaut, ce Samedi 12 Mai, par les nombreuses femmes venues des 12 communes du département de Rufisque. Selon le Garde des Sceaux, « Dans un pays les deux choses les plus importantes c’est l’éducation et la santé. Pour que des populations se développent, il faut qu’elles soient en bonne santé. Au Sénégal, on a remarqué que seuls les fonctionnaires bénéficient d’une couverture maladie. C’est pourquoi le président de la République, M. Macky Sall, dès son arrivée au pouvoir, a promu la CMU. Nous avons pensé qu’à Rufisque aujourd’hui, pour soutenir la politique du président Macky Sall, c’est soutenir la CMU. » Par la voix de leur présidente Mme Cheikh AMY Guèye, elles ont tenu à exprimer toute leur gratitude envers le Garde des Sceaux et à saluer l’entente et l’unité entre les responsables politiques du département. En effet, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Ismaila Madior Fall, a réussi la prouesse de réunir autour d’une même table tous les responsables politiques de l’APR du département.Il avait ses côtés, le Ministre de la pêche, maire de Sangalkam, M. Oumar Guèye, le Président du conseil départemental, l’HD Souleymane Ndoye, le maire de Bambilor, L’HD Ndiagne Diop et plusieurs autres responsables de l’APR du département. Pour couronner le tout, le maire de Rufisque Ouest, M. Alioune Mar, que le Garde des Sceaux a réussi à enrôler dans le parti présidentiel, était aussi de la partie. Visiblement très heureux, M. Fall invitera les uns et les autres à « maintenir cette dynamique unitaire pour le seul combat qui vaille, qui est la réélection du président de la République, M. Macky Sall en 2019 dès le premier tour » La cérémonie s’est déroulée en présence du DG de la CMU.