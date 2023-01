Rufisque 2/Travaux de CDE : les habitants des cités enseignants et environs tirent la sonnette d’alarme.

Les populations qui vivent entre la cité des Enseignants et Babou Salam et environs sont dans le désarroi le plus absolu, enfermées qu’elles sont par les travaux inachevés de l’entreprise CDE, qui peine toujours à les achever.



En effet, après avoir constaté l’état de détérioration de la route qu’elle avait elle-même faite, la CDE a décidé de la reprendre par endroits. Seulement voilà, depuis plus d’un mois, les travaux sont à l’arrêt et posent de véritables problèmes de mobilité aux populations. Plus grave, ils constituent un véritable danger pour les populations riveraines en causant de nombreux accidents. Les populations tirent la sonnette d’alarme et invitent les autorités et les responsables de l’entreprise à agir au plus vite avant que le pire ne se produise...