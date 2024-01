Robert Kiyosaki, le célèbre auteur du livre économique : "Père riche, père pauvre", englouti par une lourde dette d'un milliard

L'entrepreneur et coach americano-japonais de grande renommée, appelé Robert Kiyosaki, auteur du livre économique à franc succès qui s'intitule "Père riche, père pauvre"paru en 1997, a tout récemment admis être sévèrement endetté. Une dette avoisinant le milliard de dollars.

Le très célèbre gourou de la finance, Robert Kiyosaki, véritable référence entrepreneuriale depuis la publication de son livre autobiographique "Père riche, père pauvre", a tout récemment avoué sur son compte officiel Instagram, avoir une lourde dette d'un milliard de dollars.

En effet, avant même que l'on ait eu le temps de crier à l'ironie, l'auteur Robert Kiyosaki a fait part de son insouciance visant sa délicate position, philosophant auprès de ses followers (suiveurs) sur le côté positif d'un endettement. Car, pour lui, il y a de "bonnes dettes et de mauvaises dettes... J'utilise la dette pour seulement acheter des actifs, tandis que beaucoup de personnes les utilisent pour du passif", a-t-il clamé sur une vidéo. Pour illustrer, il a expliqué que ses véhicules de luxe, comme une Ferrari et une Rolls Royce, sont entièrement remboursés, les classant comme des passifs et non comme des actifs.

Mais, comment en est-il venu à devoir des milliards de dollars à la banque ? Monsieur Kiyosaki raconte que plutôt que d'économiser de l'argent, il a choisi de stocker de l'or et de convertir ses gains en argent. Une méthode à laquelle il attribue l’accumulation d’une dette de 1,2 milliard de dollars, qu’il reconnaît ouvertement. " Si je tombe en faillite, la banque tombe en faillite. Ce n'est pas mon problème ", finit-il.