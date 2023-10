Riposte à la sortie du député Makhtar Diop - « Il doit se taire pour avoir essuyé l’une des plus cinglantes défaites de l’Apr à Touba » ( Mouhamed Cissé)

Suite à sa sortie sur Dakaractu alertant le Chef de l’État et son Premier ministre sur l’éventualité de nommer des ministres à Touba alors que , selon lui, les pressentis n’avaient jamais rien fait pour le parti , l’honorable député Makhtar s’est attiré les foudres de certains responsables politiques. À compter parmi ceux -là Mouhamed Cissé. Le leader politique , ancien membre du directoire de Rewmi, qui estime que le parlementaire, mandataire de Benno et ancien de tête de liste lors des élections départementales dernières , a manqué de se taire .



« Ce n’est pas à lui de dire qui doit ou qui ne doit pas être ministre de la République. D’ailleurs, il l’est le seul qui devrait se taire pour avoir essuyer l’une des pires défaites enregistrées par l’Apr et la coalition présidentielle au terme d’élections dans la cité religieuse . N’oublie-t-il pas qu’il a été tête de liste lors des élections départementales passées. Et que sur plus de 300 000 électeurs inscrits , il n’avait réussi qu’à décrocher le vote de juste 6000 d’entre eux . Sa réaction frise à la limite la méchanceté. S’il n’a pas les aptitudes intellectuelles pour être ministre , qu’il se garde de combattre les autres qui ont été à l’école . Ce qu’il a dit n’est qu’un tissu de contrevérités qui ne feront tache d’huile nulle part ». Mouhamed Cissé de conclure qu’il déclare dorénavant la guerre au député de Gouy- Mbind. Affaire à suivre…