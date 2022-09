Revirement de situation : le transfert de Bamba Dieng à Nice plombé par la visite médicale...

Décidément rien ne va plus pour Bamba Dieng, qui en plus d'avoir connu une présaison très compliquée avec sa mise à l'écart à l'Olympique de Marseille, voit son transfert à l'OGC Nice avorté.



En effet, les dernières informations glanées par Dakaractu permettent de dire que le jeune attaquant international sénégalais a échoué aux tests lors de sa visite. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le spécialiste des questions liées à l'OM, Guillaume Tarpi, sur son compte Twitter : « Bamba Dieng n’a pas donné satisfaction à l’OGC Nice lors de sa visite médicale ! » Une information relayée par plusieurs sites sportifs français.



Alors qu'il devait se rendre à Leeds où il avait été annoncé plus tôt en cette journée qui clôt le mercato estival, Bamba Dieng et l'OM avaient finalement choisi de se tourner vers la proposition de Nice 12 millions d'euros plus un pourcentage à la revente pour Marseille. Il n'en sera rien puisque le Sénégalais reste bloqué dans une situation à peine compréhensible.