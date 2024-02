Revendications du SYTJUST : Une grève de 48h décrétée à partir de ce jeudi

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété une grève de 48 heures les jeudi 29 et vendredi 1er Mars 2024 pour exiger encore la généralisation du passage à la hiérarchie A2 à tous les greffiers du Sénégal et le reclassement du personnel du Ministère de la justice dans le corps des assistants des greffes et parquets.



Dans son communiqué de ce jeudi, le SYTJUST est ainsi engagé dans la lutte contre le sabotage de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice ayant abouti à une situation inédite de coexistence des hiérarchies A2 et B2 dans le même corps des greffiers.



« Cette situation désastreuse est imputable à Gallo Ba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public qui rame depuis lors à contrecourant de la dynamique initiée par le ministère de la justice dans le sens d’une correction du sabotage de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice », s’offusque le syndicat qui rappelle que depuis trois mois, le service public de la justice est à l’arrêt à cause de la grève du SYTJUST qui essaye d’empêcher la destruction des vies et des carrières des fonctionnaires de la justice par Gallo Bâ « qui s’entête de manière injustifiée dans son dessein de tortillage ».



Le SYTJUST appelle solennellement le chef de l’Etat à mettre un terme à la crise du service public de la justice avant la fin de son magistère. Sans quoi, les fonctionnaires de la justice subiront des dommages irréversibles...