Rêve brisé , non-voyant escroc : le coup de maître de P .M. Kane , l’aveugle visionnaire qui a grugé 179 victimes avec de faux rêves suisses

Dans une affaire qui semble tout droit sortie d’un scénario de fiction, Pape Mamadou Kane, un jeune non-voyant de 28 ans, a été arrêté pour avoir orchestré une vaste escroquerie nationale. À en croire le quotidien Libération, ce maître de la manipulation aurait berné au moins 179 victimes, leur faisant miroiter des contrats de travail en Suisse via une société fictive baptisée “Dada Drilling and Construction” (DDC).







Des passeports et des millions envolés







Pape Mamadou Kane se présentait comme l’intermédiaire rêvé pour décrocher un emploi à l’étranger. Il promettait à ses victimes un contrat de travail en Suisse, à condition qu’elles lui remettent leur passeport accompagné d’un versement de 1 million de FCFA et 100 000 FCFA de frais de dossier.







Les chiffres donnent le tournis. Parmi les victimes, A. Mbaye a confié son passeport et ceux de 13 membres de sa famille, en plus d’une somme de 1,5 million de FCFA. C. Guèye, plus audacieux, a remis 22 passeports et 2 millions de FCFA à l’arnaqueur. À Sangalkam, Aliou Ka, maître coranique, a enrôlé 22 candidats pour un total de 1,05 million de FCFA, tandis que C. Dème, de Noto Gouy Diama, a mobilisé 123 villageois, contribuant à hauteur de 14 millions de FCFA. À Maka Dieng, I. Hann, autre relais local, a récolté 43 passeports et 12,9 millions de FCFA.







Une chute programmée







Le projet semblait pourtant crédible : une date de départ pour la Suisse avait même été fixée au 29 novembre 2024. Mais lorsque Pape Mamadou Kane a brusquement disparu, ses victimes, plongées dans le désarroi, ont commencé à se poser des questions. C’est A. Mbaye, l’un des premiers à réaliser l’escroquerie, qui a porté plainte, déclenchant ainsi une enquête menée par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.







La perquisition au domicile de Pape Mamadou Kane, situé à Cambérène, a révélé l’ampleur de son arnaque : 179 passeports récupérés auprès des victimes, dans un projet fictif qui a permis de collecter plusieurs dizaines de millions de FCFA.







Un stratagème bien huilé







Selon Libération, la clé de cette escroquerie résidait dans le charisme et l’audace du prévenu. Bien que non-voyant, Pape Mamadou Kane a su inspirer confiance, déployant un réseau de points focaux dans plusieurs villages et localités pour maximiser son impact. Ces relais jouaient le rôle de rabatteurs, convainquant leurs proches de participer à l’opération et récoltant des fonds pour alimenter l’arnaque.







Des charges lourdes







Désormais entre les mains de la justice, Pape Mamadou Kane fait face à des accusations d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux. Les montants en jeu, la sophistication de l’arnaque et le nombre impressionnant de victimes poussent le parquet de Dakar à demander des sanctions exemplaires.







Des rêves brisés







Pour les 179 victimes recensées à ce jour, c’est un rêve qui s’est transformé en cauchemar. Beaucoup avaient misé leurs économies, convaincus de s’offrir un avenir meilleur à l’étranger. La promesse d’un contrat de travail stable en Suisse était trop belle pour ne pas y croire.







Le cas de Pape Mamadou Kane est désormais entre les mains de la justice, et le verdict attendu devrait marquer un tournant dans la lutte contre ce type d’arnaques, de plus en plus fréquentes au Sénégal.