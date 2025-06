Réunion du bureau du CONFEMEN : Le plaidoyer du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy

Il était accompagné de Son Excellence Monsieur Gorgui Ciss, Ambassadeur du Sénégal au Canada, du Conseiller spécial en éducation du Premier ministre, Monsieur Doudou Dieng, ainsi que du Directeur de la Planification (DEPRE), Monsieur Cheikhouna Lam.







Cette instance a permis aux ministres de la Francophonie en charge de l’éducation, de valider plusieurs documents techniques et programmatiques soumis à leur appréciation. Au-delà des aspects techniques et administratifs, la rencontre de Québec a surtout été une opportunité précieuse pour renforcer le dialogue politique autour des défis partagés et des transformations nécessaires au développement de nos systèmes éducatifs.