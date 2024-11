Réunion des Chefs d’Etat-Major Général des pays de l'AES : Vers le renforcement de la lutte commune

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, réunis au sein de l'Alliance, ont pris des mesures pour lutter contre les groupes armés dans la région. Ce mercredi, le président de la Transition malienne, Assimi GOÏTA, par ailleurs, président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel, a reçu les chefs d’Etat-Major Général des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à Bamako.



Une réunion qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les trois pays Burkina Faso, Mali et Niger dans la lutte contre le terrorisme, suite à la ratification par les trois pays d'un plan d'action en matière de défense et de sécurité préparé par un comité d'experts en charge des questions de sécurité. « La réunion était une occasion pour nous et nos partenaires d’évoquer des stratégies de sécurité conjointes, des opérations conjointes en cours et des questions et défis de sécurité auxquels sont confrontés les trois pays de l’AES », a ajouté le chef d'état-major des forces armées du Niger.







Ces réunions soulignent la détermination des dirigeants des trois pays à trouver des solutions communes aux défis sécuritaires. Les chefs d'état-major des forces armées sahéliennes prennent des mesures concrètes pour améliorer la situation. La preuve est que le nombre d'opérations militaires réussies ces derniers temps. Pour rappel, au Burkina Faso, dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont mené une opération dans la province des Banwa. Appuyées par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et le groupe d'auto-défense des Banwa, elles sont venues à bout des efforts des groupes dans les localités de Priwé et Daboura. Quelques jours avant, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont repoussé une attaque d'une centaine de terroristes sur la route nationale numéro 6, entre Sévaré et San. Dans cette nouvelle approche de lutte conjointe, Assimi Goïta et ses alliés entendent œuvrer pour éradiquer le phénomène du terrorisme dans la zone.