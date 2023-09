Réunion de l'Internationale Démocrate du Centre / Afrique au Cap-Vert : Le Dr Abdoulaye Baldé (UCS) et Souleymane Ndiaye S2D, représentants du centrisme sénégalais

La délégation comprenait des personnalités de premier plan, à savoir M. Aboubacry Diassy, porte-parole de l'UCS, Me Sally Mamadou Thiam, Président de l'Union des Jeunesses Centristes, et Mlle Jeanne Marceline Thior, responsable de la Diaspora à Lyon.



Un moment de grande satisfaction pour l'UCS fut l'annonce de l'adhésion du parti politique S2D Yonou Naatangué, dirigé par Souleymane Ndiaye, Directeur Général de la SAPCO, à l'IDC-Afrique. Cette intégration stratégique consolide davantage les liens entre les centristes sénégalais et leurs homologues africains au sein de l'IDC-Afrique. Le Dr. Abdoulaye Baldé compte travailler de concert avec Souleymane Ndiaye, son homologue et jeune frère pour promouvoir activement le centrisme.



Cette alliance prometteuse entre les deux dirigeants met en lumière l'engagement soutenu de l'UCS en faveur du renforcement du centrisme en Afrique.



Cette réunion historique de l'IDC-Afrique reflète la croissance significative de l'influence du centrisme politique en Afrique. Elle témoigne également de la volonté des partis centristes, comme notamment l'UCS, de renforcer leur coopération pour favoriser la démocratie et le développement durable sur le continent africain.



Cette étape marque un tournant dans la politique centriste en Afrique, offrant un nouvel espoir pour une gouvernance démocratique et inclusive dans la région. L'UCS, sous la vision du Dr. Abdoulaye Baldé, veut s’affirmer comme un acteur clé de ce mouvement vers un avenir politique centré sur la collaboration et le progrès.