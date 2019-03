Retrouvailles de la coalition MACKY2012 : "Ce qui nous réunit aujourd'hui rentre dans l'histoire" ( Ibrahima Sall, président Model).

Une rencontre a réuni tous les ténors de la coalition MACKY2012 aux fins de sa redynamisation et d'une définition de sa nouvelle mission.

Pour le Dg de la Sicap, Ibrahima Sall " c'est le moment de rentrer dans l'histoire et de constituer un bloc autour du président et ainsi garder le statut d'allié de premier rang autour de Macky Sall. L'histoire sera marquée avec cette redynamisation de la coalition pour l'intérêt général du peuple sénégalais".