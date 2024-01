Retraits de candidature au sein de l’ex Pastef : Ousseynou Ly annonce la mise en place d’une stratégie dans les jours à venir

La candidature de Bassirou Diomaye Faye et celle des alliés de l’ex pastef comme Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye, est au menu de l’actualité. Peut-on s’attendre à des retraits de candidature au profit d’un seul candidat ? Selon le coordonnateur de l’ex Pastef, Ousseynou Ly, rien n’est encore ficelé mais des discussions sont entamées dans les heures qui viennent pour définir la stratégie qui peut conduire à la victoire.



Invité de la Rfm matin, le coordonnateur ex Pastef Médina a donné des explications. « Quelle que soit la résultante de ce processus de validation des candidats, aujourd’hui ils vont encore comme ils l’ont fait préalablement discuter, échanger pour savoir la meilleure formule qu’on va employer pour ses élections mais quoi qu’il en soit qu’on sache que le projet politique va porter un candidat durant ses élections .Maintenant je ne vais pas être là à dire tel ou tel leader devrait faire ceci ou cela parce que comme j’ai l’habitude de le dire ,ce sont des alliés, maintenant viendra le moment peut être dans les heures ou jours à venir où ils vont discuter pour voir quelle est la meilleure formule qu’on va proposer aux sénégalais parce que derrière l’objectif , c’est de participer à ses élections et de les remporter .Donc, je pense que nous allons tous converger vers cet objectif-là ».



Il ajoute que ce n’est pas à lui de leur dire ce qu’ils doivent faire. « Je ne vais pas m’aventurer sur ce terrain parce que, c’est des leaders politiques qui appartiennent à des formations politiques qui ont concocté leurs dossiers de candidature et déposé au Conseil constitutionnel. Ce n’est pas moi qui vais leur demander de faire ceci ou cela, ou bien de devenir des options ou des plans politiques. Je pense que, c’est des personnes responsables suffisamment intelligentes pour savoir l’intelligence situationnelle et prendre la meilleure décision.