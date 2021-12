Retraite : le Chef de l’État porte l’âge de la retraite des Généraux à 61 et 62 ans

Le chef de l’État a signé hier 2 décembre, le décret n°2021-1579, modifiant l’article 2 du décret n° 2019-855 du 8 mai 2019, fixant la limite d’âge des personnels militaires des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. En effet désormais, les Généraux d’armée, les Généraux d’armée aérienne, les Amiraux, les Généraux de corps d’armée, les Généraux de corps aérien, les Vice-amiraux d’Escadre, les Généraux de division, les Généraux de division aérienne, les Vice-amiraux, partent désormais à la retraite à 62 ans. Tandis que les Généraux de brigade, les Généraux de brigade aérienne, les Contre-Amiraux ont un an de moins et vont à la retraite à 61 ans.

Pour rappel, le décret de 2019 avait allongé l’âge limite de départ à la retraite des militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers, à l’exception des généraux, dont la retraite était maintenue à 60 ans.