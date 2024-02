Retrait licence Walfdjiri Tv : La CAP exige le retour du signal de la télévision Walfadjri

La Coordination des Associations de Presse (CAP), les acteurs des médias et journalistes épris de justice et soucieux de la liberté de la presse se sont réunis, ce mardi 6 février 2024 à la maison de la presse Babacar Touré, pour exiger l'annulation de l'ordonnance du retrait de la licence du groupe Walfadjri. L’organisation dénonce avec la dernière énergie cette décision.

Ibrahima Lissa Faye et ses camarades considèrent que le ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, auteur de l'ordonnance, a outrepassé ses prérogatives.

Mieux, selon toujours la CAP, il a ignoré toute la procédure prévue par les lois et règlements en vigueur en matière de suspension de signal et de retrait définitif de licence d'une radio ou d'une télévision. Plus grave, aucun journaliste ou entité des médias ne peut jusqu'ici dire quelle faute Walf TV a commise pour mériter cette sanction d'une telle gravité.