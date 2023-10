Retrait des Forces françaises au Niger: L'armée Française fait escale à l’AIBD avec trois Rafales, 1 A330 MRTT et 1 A400M

Les forces armées françaises ont commencé aujourd'hui à quitter le Niger. Et dans le cadre de cette mission, la France a déployé les gros moyens.



En effet, 3 Rafales, 1 A330 MRTT et 1 A400M ont été aperçus à l’AIBD où les EFS ( Éléments Français du Sénégal) ont une base d'escale.



Selon le spécialiste @zafly24 , ceux sont des avions de combat chargés avec 2 MICA ME, 2 MICA IR, 6 SBU- 54, 1 POD et leurs canons. Il s'agit au total de 12 missiles air-air et environ 4 tonnes de bombes, a informé la même source.



Rappelons que ce dispositif est présentement en transit à Dakar et fera cap sur sa destination initiale...